Nanobiotix Aktie
WKN DE: A1J7EB / ISIN: FR0011341205
|Positive Analyse
|
22.05.2026 16:12:00
Nanobiotix-Aktie gesucht: Jefferies optimistisch zu neuer Krebstherapie
Die Papiere des Spezialisten für Nano-Strahlentherapie klettern in Paris zeitweise um 8,06 Prozent auf 36,22 Euro hoch und halten nach jüngstem Rückschlag damit ihre 21-Tage-Linie. In der Vorwoche hatten sie mit 47,66 Euro noch einen Rekordstand erreicht, waren dann aber nach 144 Prozent Jahresplus deutlich zurückgekommen.
Die jüngsten Studiendaten vom Wirkstoff NBTXR3 bei Lungenkrebs hätten die Risiken in ihrem Bewertungsmodell deutlich gesenkt, schrieb Jefferies-Analystin Shan Hama. Folglich stockte sie ihr Kursziel massiv hoch, von 21,50 auf nunmehr 60 Euro. Damit signalisiert sie noch gut ein Viertel Potenzial über das jüngste Rekordhoch hinaus.
NBTXR3 wird in solide Tumore injiziert und wirkt dann dort als Verstärker bei der Strahlentherapie - ein neuer Ansatz in der Onkologie. Bei inoperablem Lungenkrebs (NSCLC) seien die Studienresulate vielversprechend, so Hama. Sie lobte zudem die Kapitalerhöhung, die den Franzosen nun bis 2029 finanziell Luft verschafft habe.
/ag/ajx/men
PARIS (dpa-AFX)
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