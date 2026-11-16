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16.11.2026 06:31:29
NanoCarrier: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
NanoCarrier hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,62 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,350 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 42,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NanoCarrier 33,4 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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