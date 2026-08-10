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10.08.2026 06:31:29
NanoCarrier stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NanoCarrier stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,850 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 35,7 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 363,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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