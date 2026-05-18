18.05.2026 06:31:29

NanoCarrier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NanoCarrier lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,84 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,400 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 71,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,6 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 25,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

NanoCarrier vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 12,900 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -11,850 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 174,50 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NanoCarrier einen Umsatz von 108,52 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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