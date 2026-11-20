Nanoform Finland hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,7 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 0,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at