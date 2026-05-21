Nanoform Finland mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nanoform Finland lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,3 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nanoform Finland 0,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at