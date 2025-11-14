Nanoform Finland veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nanoform Finland hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanoform Finland ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at