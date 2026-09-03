Nanologica AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanologica AB präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 942,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,3 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 2,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at