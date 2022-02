Nanologica AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nanologica AB präsentierte in der am 31.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Nanologica AB vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,500 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,865 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 13,90 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nanologica AB 16,05 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 1,500 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 13,90 Millionen SEK beziffert.

