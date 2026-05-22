Nanologica AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nanologica AB hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,120 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,5 Millionen SEK – ein Plus von 99,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanologica AB 10,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at