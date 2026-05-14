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14.05.2026 06:31:29
Nanophase Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nanophase Technologies stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 13,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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