Nanophase Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanophase Technologies stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 13,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at