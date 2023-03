NanoString Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NanoString Technologies ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NanoString Technologies die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,950 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NanoString Technologies -0,640 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,94 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,5 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,440 USD. Im Vorjahr hatten -2,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 127,26 Millionen USD – eine Minderung um 12,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 145,09 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,085 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 126,28 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at