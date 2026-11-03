NanoTrader mit KI: Trading-Strategien erstellen, ohne selbst programmieren zu müssen!

Chartanalyse per Sprachbefehl, automatisches Risikomanagement und eigene Trading-Indikatoren auf Knopfdruck – mit der neuen Nano AI wird der NanoTrader zum persönlichen Trading-Assistenten! Was bisher oft technisches Wissen, zahlreiche Klicks und zeitaufwendige Einstellungen erforderte, lässt sich jetzt direkt im Dialog mit künstlicher Intelligenz erledigen. Im Webinar zeigt Trading-Experte Stefan Fröhlich, wie die neue KI-Integration von WH SelfInvest funktioniert und warum sie den Umgang mit professionellen Trading-Tools erheblich vereinfachen kann.

Vom leeren Chart zum automatisierten Trading-Setup – und das in wenigen Minuten! Anhand eines praxisnahen Beispiels im Dow Jones demonstriert Stefan Fröhlich, wie die KI Charts öffnet, Bollinger-Bänder einfügt, Indikatorparameter verändert und Stop-Loss- sowie Gewinnziele konfiguriert. Besonders spannend: Mit dem TradeGuard lassen sich Positionen automatisch absichern und mehrere Gewinnziele verwalten. Anschließend wird sogar eine einfache horizontale Linie zum automatischen Einstiegssignal. Die KI erklärt dabei nicht nur die einzelnen Funktionen, sondern kann viele Einstellungen direkt in der Handelsplattform vornehmen.

Das eigentliche Highlight folgt zum Schluss: Die KI programmiert einen eigenen Ausbruchsindikator! Aus einer einfachen Anfrage entsteht innerhalb kürzester Zeit ein funktionsfähiger Indikator auf Basis eines Donchian-Channels – inklusive Programmcode und Einbindung in den Chart. Programmierkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Nano AI eröffnet damit interessante Möglichkeiten für die Entwicklung individueller Handelsstrategien, Backtesting und automatisiertes Trading.

Jetzt das Webinar mit Stefan Fröhlich ansehen und entdecken, wie Nano AI den Weg von der ersten Chartanalyse bis zur eigenen Trading-Strategie vereinfachen kann!

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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