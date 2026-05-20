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20.05.2026 06:31:29
NanoVibronix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NanoVibronix hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NanoVibronix ein Ergebnis je Aktie von -39,800 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat NanoVibronix im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NanoVibronix 1,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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