NanoVibronix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NanoVibronix hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,98 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -10,300 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 51,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at