NanoVibronix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NanoVibronix hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,91 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -39,600 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 89,47 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at