NanoViricides: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NanoViricides veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NanoViricides ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at