NanoViricides stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NanoViricides stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at