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30.09.2026 06:31:29
NanoViricides vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NanoViricides gab am 28.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 USD. Im Vorjahr hatten -0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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