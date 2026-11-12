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12.11.2026 06:31:28
NanoXplore: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
NanoXplore hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,8 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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