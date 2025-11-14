NanoXplore hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NanoXplore hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Mit einem Umsatz von 23,4 Millionen CAD, gegenüber 33,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at