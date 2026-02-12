|
NanoXplore hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NanoXplore hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,73 Prozent auf 27,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 33,1 Millionen CAD gelegen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
