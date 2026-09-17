NanoXplore stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NanoXplore stellte am 15.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 33,9 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,7 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117,28 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 128,92 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at