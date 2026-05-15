NanoXplore stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NanoXplore hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at