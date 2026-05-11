Nansin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nansin ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nansin die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,84 Prozent auf 2,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nansin 2,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 34,82 JPY beziffert, während im Vorjahr 31,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9,82 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 9,78 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at