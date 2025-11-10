Nansin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nansin präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,96 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at