Nansin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nansin hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nansin ein Ergebnis je Aktie von -7,960 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Nansin im vergangenen Quartal 2,21 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nansin 2,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at