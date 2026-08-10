Nansin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nansin veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,44 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,18 Prozent auf 2,17 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at