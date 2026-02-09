Nansin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nansin hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 35,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nansin 12,54 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,51 Milliarden JPY – ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nansin 2,50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at