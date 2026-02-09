NANSO Transport informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NANSO Transport hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,46 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NANSO Transport im vergangenen Quartal 4,11 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NANSO Transport 3,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at