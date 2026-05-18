NANSO Transport präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NANSO Transport hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 24,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NANSO Transport 19,64 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,88 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NANSO Transport einen Umsatz von 3,86 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 143,25 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 138,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 16,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NANSO Transport 16,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at