NANSO Transport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NANSO Transport hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

NANSO Transport hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 43,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48,70 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at