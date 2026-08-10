NANSO Transport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NANSO Transport hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39,61 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat NANSO Transport mit einem Umsatz von insgesamt 4,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at