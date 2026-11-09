NANSO Transport zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NANSO Transport äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,54 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NANSO Transport einen Umsatz von 4,39 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at