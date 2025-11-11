|
Nanto Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nanto Bank hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 121,31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanto Bank 75,52 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Nanto Bank 25,47 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
