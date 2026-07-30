Nanto Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nanto Bank hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 30,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Nanto Bank einen Gewinn von 23,99 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Nanto Bank 31,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at