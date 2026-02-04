|
04.02.2026 06:31:28
Nanto Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nanto Bank hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 181,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nanto Bank 135,40 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,44 Milliarden JPY ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
