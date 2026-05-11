Nanto Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanto Bank hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 20,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanto Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 17,38 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,50 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 24,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 105,20 JPY. Im Vorjahr waren 85,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 108,66 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 98,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at