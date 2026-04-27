27.04.2026 06:31:29

Nantong Acetic Acid Chemical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nantong Acetic Acid Chemical hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nantong Acetic Acid Chemical im vergangenen Quartal 639,4 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nantong Acetic Acid Chemical 754,5 Millionen CNY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,280 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -0,500 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,95 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,63 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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