Nantong Guosheng Intelligence Technology Group A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nantong Guosheng Intelligence Technology Group A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nantong Guosheng Intelligence Technology Group A 0,210 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 297,7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 26,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 236,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,20 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nantong Guosheng Intelligence Technology Group A ein Gewinn pro Aktie von 0,970 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,27 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,03 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

