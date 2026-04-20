Nantong Haixing Electronics A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nantong Haixing Electronics A präsentierte in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im letzten Jahr hatte Nantong Haixing Electronics A einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Nantong Haixing Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 632,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 506,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at