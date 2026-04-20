|
20.04.2026 06:31:29
Nantong Haixing Electronics A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nantong Haixing Electronics A präsentierte in der am 18.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im letzten Jahr hatte Nantong Haixing Electronics A einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Nantong Haixing Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 632,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 506,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,98 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!