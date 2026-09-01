Nantong Haixing Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nantong Haixing Electronics A hat am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,46 Prozent auf 723,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 585,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at