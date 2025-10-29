Nantong Jiangshan A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nantong Jiangshan A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nantong Jiangshan A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 1,16 Milliarden CNY gegenüber 1,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY sowie einem Umsatz von 1,16 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at