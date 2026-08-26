Nantong Jiangshan A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nantong Jiangshan A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,39 CNY gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Nantong Jiangshan A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at