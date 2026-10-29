Nantong Jiangshan A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nantong Jiangshan A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,33 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at