30.10.2025 06:31:28
Nantong Square Cold Chain Equipment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nantong Square Cold Chain Equipment hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,99 Prozent auf 372,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 428,0 Millionen CNY gelegen.
