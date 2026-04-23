Nantong Square Cold Chain Equipment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nantong Square Cold Chain Equipment hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,17 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 453,9 Millionen CNY gegenüber 424,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,500 CNY, nach 0,770 CNY im Vorjahresvergleich.

Nantong Square Cold Chain Equipment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at