Nantong Square Cold Chain Equipment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nantong Square Cold Chain Equipment hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Nantong Square Cold Chain Equipment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 514,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at