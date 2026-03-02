Nantong Xingqiu Graphite A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nantong Xingqiu Graphite A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,59 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nantong Xingqiu Graphite A 0,350 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nantong Xingqiu Graphite A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 308,7 Millionen CNY im Vergleich zu 182,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,15 CNY. Im Vorjahr hatte Nantong Xingqiu Graphite A 1,02 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 806,48 Millionen CNY gegenüber 629,63 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

