Nanya New Material Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nanya New Material Technology A gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie generiert.

Nanya New Material Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 917,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nanya New Material Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 5,23 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanya New Material Technology A 3,36 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at